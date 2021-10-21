سيدات الجزائر يسحقن منتخبا عربيا بنتيجة 14/0...على خطى محاربي الصحراء

سجل المنتخب الجزائري النسوي لكرة القدم رقما قياسيا تاريخيا بين كل المقابلات الدولية التي خاضها.

وفاز المنتخب الوطني النسوي بِنتيجة عريضة (14-0) على فريق السودان للإناث، في إطار ذهاب الدور الأول وقبل الأخير لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2022 الخاصّة بهذه الفئة.

وتألّقت المهاجمة المخضرمة (35 سنة) نعيمة بوهني من نادي أفاق غليزان، بتسجيل رباعية للمنتخب الوطني النسوي في المرمى السوداني.

ولا يحوز منتخب السودان للإناث الخبرة الدولية، بِدليل أنه حاز اعتراف الاتحاد الأفريقي لِكرة القدم في شهر أغسطس/آب الماضي فقط، وهو سرّ الهزيمة الثقيلة.

وبِالمقابل، يشارك المنتخب الجزائري النسوي دوليا منذ أواخر التسعينيات. ضمن مشوار أثمر بِإحراز اللقب العربي في نسخة مصر عام 2006، وفضية كأس اتحاد المغرب العربي بِتونس عام 2009، وبرونزية الألعاب الأفريقية في الموزمبيق عام 2011.

وتحسّبا لِمواجهة السودان، كانت الناخبة الوطنية فرتول قد استدعت 21 لاعبة، بينهن 11 محترفة بِفرنسا. فيما تجري مباراة العودة بِالسودان، في الـ 26 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وكان الرقم السابق لِإناث "الخضر" يشير إلى انتصارهن بِنتيجة (12-0) على المنتخب النسوي اللبناني، في دور المجموعات للبطولة العربية إناث، التي أُقيمت فعالياتها في مصر في ربيع 2006.