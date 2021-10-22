اعتقال 75 مشجعا على خلفية أحداث مباراة فينورد ويونيون برلين

ألقت الشرطة الهولندية، اليوم الجمعة، القبض على 75 مشجعا على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فينورد ويونيون برلين، مساء أمس.

وقالت شرطة مدينة روتردام الهولندية، في بيان لها، إنها اعتقلت 75 مشجعًا من بينهم العديد من مشجعي يونيون برلين الألماني، بسبب أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة الفريق أمام مضيفه فينورد الهولندي، والتي كانت ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بحسب موقع "دويتشه فيله"، الألماني.

وأضافت الشرطة أنه يشتبه أن هؤلاء الأشخاص المقبوض عليهم، بأنهم كانوا يعدون لأعمال عنف.

وتابعت: "أما الأشخاص الـ16 الأخرين الذين تم ضبطهم من قبل، فيشتبه في قيامهم بارتكاب أعمال تخريب وحيازة ألعاب نارية، ضمن أمور أخرى".

وأشارت الشرطة الهولاندية إلى قيام عدد قليل من المشاغبين بين المشجعين الألمان بمهاجمة ضباط، وجرى استخدام كلب بوليسي وقام بعضّ ثلاثة من مشجعي يونيون برلين وأحد الضباط.

ولفتت الشرطة إلى إخضاع المصابين الأربعة للعلاج في المستشفى، كذلك أصيب حصان للشرطة بحالة هياج من الألعاب النارية وسقط أرضا.