محمد صلاح يتفاجأ بـ"توأم شمعي"...فيديو

وضع متحف "مدام توسو" الشهير في لندن المتخصص بتماثيل الشمع لأبرز المشاهير في مجالات شتى، مجسمًا للمصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وزار صلاح، الخميس، المتحف بدعوة من الإدارة للتعرف على المجسم الذي يمثله والمصنوع من الشمع، وفوجئ بأوجه الشبه، قائلا: "إنه يشبهني تماما، كما لو أنني أرى نفسي في المرآة"، حسبما نشرت مجلة "إيفنينغ ستاندارد".

ويعتبر تمثال صلاح الأول من نوعه في تاريخ اللاعبين العرب، والثالث بتاريخ اللاعبين عموما بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو على التوالي.

⚡️ كأول لاعب عربي.. محمد صلاح ينضم لمتحف مدام توسو في لندن إلى جوار بيكهام ورونالدو@ArrajolMhttps://t.co/ITP4eCyMhS — Moments MENA (@momentsmena) October 21, 2021

​ويتألق صلاح الذي وصفه مدربه في ليفربول الألماني يورغن كلوب بانه "أفضل لاعب في العالم حاليا"، في صفوف نادي الـ"ريدز" أو (الحمر) كما يحلو لمشجعينه تسميته، وخصوصًا بعد تسجيله 12 هدفا في 11 مباراة في مختلف مسابقات هذا الموسم، آخرها ثنائية في مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني ليقوده إلى الفوز بنتيجة 3-2 وإلى حصد النقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 9 نقاط والاقتراب من التأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

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كما قام صلاح بنشر صور له إلى جانب التمثال الذي يرتدي بدلة بيضاء بالكامل على حسابه على إنستغرام.