طفل روسي يسجل رقما قياسيا عالميا في تمرين المعدة "بلانك"... فيديو

سجل عبد الرحيم جيتاغازوف، البالغ من العمر 11 عامًا من إنغوشيا الروسية، رقمًا قياسيًا عالميًا في تمرين "بلانك" في الحفاظ على الجسم بوضعية ثابتة لمدة 11 ساعة و11 دقيقة و11 ثانية.