رسميا إقالة كومان من تدريب برشلونة

وجاءت الإقالة بعد النتائج السيئة للفريق، والتي كان آخرها الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "نادي برشلونة يقيل رونالد كومان من منصب مدرب الفريق الأول. يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته".

نادي برشلونة يقيل رونالد كومان من منصب مدرب الفريق الأول.



يود النادي الإعراب عن شكره وامتنانه لما قدمه كومان من خدمات للفريق، متمنياً له كل التوفيق في بقية مسيرته. pic.twitter.com/VTUmSJwb3g — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 27, 2021

تعد الخسارة أمام رايو فايكانو هي الثالثة للفريق في بطولة الدوري وتأتي مباشرة عقب السقوط في الكلاسيكو أمام ريال مدريد (2-1)، خلال الجولة الماضية.

هذا ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد وريال سوسيداد وإشبيلية وريال بيتيس أصحاب الصدارة بـ21 نقطة.