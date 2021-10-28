أمريكا الجنوبية تهدد بمقاطعة كأس العالم لكرة القدم

وذكر الموقع الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أن الاتحاد بدوله العشر ستقاطع المونديال إذا أقيم مرة كل عامين في المستقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده الاتحاد، أمس الأربعاء، في باراغواي، أصدر بعده بيانا قال فيه: "لا توجد أسباب أو مزايا أو مبررات للتغيير الذي اقترحه فيفا، ومن هذا المنطلق تؤكد دول كونميبول العشر أنها لن تشارك في كأس العالم إذ أقيم كل سنتين".

Consejo de la CONMEBOL ratifica su rechazo a la Copa del Mundo cada dos años.



➡️🔗 https://t.co/aG8HiXF2B6 pic.twitter.com/s1V5rrOjIL — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 27, 2021

وانتقد بيان "كونميبول" مشروع قرار إقامة كأس العالم كل عامين، قائلا: "المشروع لم يضع في اعتباراته ما يقرب من 100 عام من تقاليد كرة القدم العالمية، كما تجاهل تاريخ أحد أهم الأحداث الرياضية على هذا الكوكب".

وشدد البيان على دعم كأس العالم بشكله الحالي، بنفس شروطه وأنظمته التصنيفية، لأنه أثبت أنه نموذج ناجح، يقوم على التميز الرياضي والجهد المثمر والموهبة والعمل المخطط له.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس حاليا إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين بعد نسخة عام 2026 بدلاً من كل 4 سنوات كما هو معمول به حتى الآن.

ويلقى هذا المقترح معارضة الاتحاد الأوروبي للكرة القدم (يويفا)، حيث هدد رئيسه ألكسندر تشيفرين بالمقاطعة، وقالت بعض الاتحادات الوطنية إنها قد تترك فيفا إذا تطلب الأمر.

وفي وقت سابق، كان فيفا قد حدد قمة عالمية في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لبحث هذه القضية، لكنه تخلى عن فكرة إجراء تصويت هذا العام.