مهاجم الأهلي المصري يتفوق على محمد صلاح في تصنيف دولي لهدافي العام

تفوق مهاجم النادي الأهلي المصري، محمد شريف، على مواطنه النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي في تصنيف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، لأفضل هدافي العالم في عام 2021.

ونقل لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن، عميد لاعبي العالم، قائمة أفضل هدافي العالم في عام 2021 من حيث عدد الأهداف الدولية مع الأندية والمنتخبات.

وجاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في صدارة القائمة، برصيد 18 هدفا دوليا هذا العام بواقع 9 أهداف مع فريقه بايرن ميونيخ ومثلها مع منتخب بولندا.

وتفوق محمد شريف مهاجم الأهلي ومنتخب مصر، على صلاح خلال التصنيف ذاته، حيث حل شريف في المركز 19 على العالم برصيد 10 أهداف دولية، برصيد 10 أهداف دولية، منها 7 مع الأهلي و3 مع المنتخب، فيما جاء صلاح في المركز 20 برصيد 10 أهداف منها 8 مع ليفربول و2 مع منتخب بلاده.