توتنهام يعين أنطونيو كونتي مدربا جديدا بعد إقالة نونو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تعيين الإيطالي أنطونيو كونتي، مدربا جديدا للفريق حتى صيف 2023، بعد يوم من إقالة نونو إسبريتو سانتو.

وقال كونتي بحسب "رويترز": "أنا في قمة السعادة للعودة للتدريب وأن أحقق ذلك في ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز لديه الطموح ليصبح بطلا مجددا".

وانتهى مشوار إسبيريتو سانتو مع توتنهام بعد أربعة أشهر فقط من تعيينه، حيث أعلن توتنهام صباح اليوم إعفاءه وأعضاء جهازه المساعد من تدريب الفريق.

وفي حالة التوصل إلى اتفاق، سيعود كونتي للعمل من جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أكثر من ثلاثة أعوام من رحيله عن تدريب تشيلسي.

وتولى كونتي تدريب تشيلسي لمدة عامين شهدا تتويج الفريق بلقب الدوري في موسم 2016 / 2017 ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي.

ورحل كونتي عن تدريب إنتر ميلان خلال الصيف بعد أن قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2020 / 2021 .

وجاءت إقالة إسبيريتو سانتو بعد هزيمة توتنهام على ملعبه أمام مانشستر يونايتد صفر / 3، يوم السبت الماضي، برسم الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، وهي الهزيمة الخامسة للفريق خلال آخر سبع مباريات له في المسابقة.