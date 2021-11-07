قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد مدحت شلبي ردا على "تجاوزات مباراة القمة"

قررت نقابة الإعلاميين في مصر، مساء اليوم الأحد، استدعاء المذيع والمعلق مدحت شلبي للتحقيق، بعد شكوى نادي الزمالك ضده، واتهامه بإطلاق عبارات آثارت غضب الجمهور الأبيض، خلال تعليقه على مباراة القمة مع الأهلي.

وأعلن مجلس نقابة الإعلاميين، فى بيان له ، أن "الإجراء جاء بعد تفريغ التعليق على المباراة من قبل المرصد الإعلامي التابع للنقابة"، مؤكدة أن قرار الاستدعاء سيُرسل إلى عنوان منزله، والتحقيق سيكون الأسبوع المقبل".

وعلق مدحت شلبي على لقاء القمة الاستثنائي بين الزمالك والأهلي الذي شهد 8 أهداف لأول مرة في التاريخ، وبعد نهاية اللقاء أصدر الزمالك بيانا أوضح فيه تقديم شكوى ضد شلبي واصفا إياه بـ"المتحيز".

وفاز النادي الأهلي المصري، مساء الجمعة الماضي، بنتيجة عريضة على غريمه التقليدي الزمالك، في قمة القاهرة التي شهدت حصيلة أهداف غير معهودة على الإطلاق في تاريخ لقاءات الفريقين، وحسم الأهلي اللقاء الذي جاء في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز، بنتيجة "5 – 3".

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