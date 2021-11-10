نورمحمدوف ينشر فيديو لاستعداداته قبيل نزاله الأخير

نشر المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل اتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، مقطع فيديو، وهو يستعد لنزاله الأخير ضد المصارع الأمريكي جاستن جايتجي.

ونشر البطل الروسي مقطع فيديو على صفحته في "إنستغرام" بعد تمرين شاق، برفقة بعض الشبان، معلقا على المنشور "هكذا كنت أستعد للمعركة الأخيرة".

يشار إلى أن نورمحمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خالٍ من الهزائم، في حين خاض جاستن جايتجي 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.

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وتمكن حبيب نورمحمدوف من الحفاظ على الحزام الذهبي أمام البطل المؤقت. ويزن الروسي حبيب نور محمدوف 70 كيلوغراما بطول 1.78 متر وفي المقابل يزن جاستن غايتجي 70 كيلوغراما أيضا بطول 1.8 متر.