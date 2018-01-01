لدى الجيش الروسي أسلحة خطيرة ومخيفة جدا.
سجلت الفرقة الموسيقية الروسية المعروفة "بورانوفسكيه بابوشكي" (عجائز من بورانوفو) شريط فيديو جديدا، حيث تغني أغنية عيد الميلاد " Jingle Bells " بلغة الأودمورت واللغة الروسية وذلك مع قيامهن بتزيين شجرة عيد الميلاد.
عمل الطائرات الحربية الروسية على متن حاملة الطائرات الروسية الضخمة "الأدميرال كوزنيتسوف" في البحر المتوسط
الأطباء الروس في مستشفى ميداني ينقذون سكان حلب.
عادت المجموعة الأولى من القاذفات المقاتلة "سو-34" من سورية إلى القاعدة الجوية بالقرب من فورونيج. وقام الطيارون بعرض على علو منخفض قبل الهبوط في المطار، حيث كان أقاربهم وأصدقاؤهم في استقبالهم.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 25 كانون الثاني/يناير، على موقعها الرسمي فيديو لطلعة قاذفة القنابل "تو-22 م3" من الأراضي الروسية إلى سورية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لغارات جوية على المعدات العسكرية للإرهابيين في سوريا.
متحف تولا الحكومي للأسلحة- واحد من أقدم المتاحف في روسيا.
تحدث سمير حنا، رئيس منظمة "اتحاد مساعدة السكان الآشوريين" لمراسل راديو سبوتنيك، سلطان تمو، عن حالة اللاجئين المسيحيين في سوريا.
تم تحريرقرية تل خميس، الواقعة في محافظة الحسكة، كليا من مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، وأصبحت تحت سيطرة وحدات الدفاع الشعبي الكردية.
مدينة صغيرة، أسسها الإمبراطور بطرس الأول في أوائل القرن الثامن عشر، لا تبعد كثيرا عن العاصمة الشمالية الجديدة - سان بطرسبورغ، كان من المفترض أن تكون بيترهوف مقرا صيفيا فخما للقيصر.
زافيدوفو - قرية قديمة كبيرة في مقاطعة تفير، تقع على نهر دويبيتسا، ذكر اسمها لأول مرة في المخطوطات منذ عام 1560
شال بافلوفبوساد – واحد من أكثر الرموز الروسية تميزا وسطوعا.
بدأت قوات الإنزال الروسية تستخدم 8 آليات من المعدات الحربية الحديثة المخصصة لقوات المظليين، وهي عربة الإنزال متعددة المهام "راكوشكا - إم".
مراسم تبديل حرس الشرف من الفوج الرئاسي في الكرملين - دليل على إحياء التقاليد التاريخية لروسيا.
هناك عدد قليل من المدن الروسية، مثل مدينة ستاريتسا، التي عاشت على مدى قرون، وتمكنت من الحفاظ، إلى حد كبير، على مظهرها التاريخي.
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