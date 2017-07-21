شاهد...ترامب يفجر الإنترنت بغنائه "ديسباسيتو"

مع النجاح الكبير الذي حققته أغنية "ديسباسيتو" للمغني لويس فونسي من بويرتوريكو ومغني الراب دادي يانكي، وتصدرها قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة، انتشر مقطع فيديو طريف تضمن مقتطفات من خطابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترافقت مع الأغنية وكأنه يؤديها شخصيا.

وكانت شركة "يونيفرسال ميوزيك" قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، إن الأغنية الصيفية الراقصة "ديسباسيتو" حققت رقما قياسيا بعد أن أصبحت أكثر أغنية بثت على الانترنت في التاريخ إذ تم بثها 4.6 مليار مرة عبر منصات بارزة.