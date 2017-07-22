بالفيديو...نمر يتسلق سور لافتراس معزة الجيران في السعودية

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يرصد لحظة تسلق نمر سور منزل في المملكة العربية السعودية متربصًا بأحد الماشية لاصطيادها وسط ذهول وذعر المارة.

ويظهر مقطع الفيديو، وقوف النمر على حافة سور منزل ينظر بترقب إلى أحد الماشية الموضوعة بعربة نقل لينقض عليها في الوقت المناسب.