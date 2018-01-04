بالفيديو..فان دام يلقن بطل سابق درسا في الفنون القتالية

أظهر الممثل الشهير جان كلود فان دام قدراته في الفنون القتالية خلال حصة تدريبية جمعته مع البطل السابق في الفنون القتالية كودي غاربراندت.

الحصة التدريبية التي جمعت فان دام و سيلفا انتهت بشكل درامي بعدما وجه الممثل الشهير ضربة بقدمه أصابت وجه غاربراندت.

لينهال بعدها فان دام بالإعتذار عن ركلته التي لم تؤذي غاربراندت بشكل كبير، الى أن الركلة وضعت البطل السابق في موقف محرج كونه لم يتمكن من التصدي لها الأمر الذي دعاه للإنسحاب.

ليتدخل بعدها القائمون على الحصة التدريبية وليتصالح البطلان، وليتحدث بعدها غاربراندت قائلا:" لدى فان دام ضربة قدم سريعة و قوية".

يذكر بأن فان دام هو بطل أوروبا سنة 1979 في الكاراتيه و الكيك بوكسينغ.