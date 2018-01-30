الثواني الأخيرة من حياة راكب دراجة نارية (فيديو)

ويظهر مقطع الفيديو انطلاق سائق الدراجة النارية بسرعة عالية، ولكنه تفاجأ بسيارة متوقفة أمامه عند إشارة المرور، وتوفي سائق الدراجة النارية متأثرا بإصابته.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق الثواني الأخيرة من حياة راكب دراجة نارية اصطدم بسيارة في تايلاند.
ويظهر مقطع الفيديو انطلاق سائق الدراجة النارية بسرعة عالية، ولكنه تفاجأ بسيارة متوقفة أمامه عند إشارة المرور، وتوفي سائق الدراجة النارية متأثرا بإصابته.
لاقى فيديو لمجموعة من العاملين وهم وسط شجار داخلي في أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة، رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تعرض ذلك الكلب الذي تم رصده في روسيا، لورطة، وهي التصاق لسانه في بلاعة شارع بسبب الصقيع.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام رجل بوضع يده العارية وسط معدن ينصهر
نشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، يظهر عليه فيل وهو يهاجم سيارة عليها سياح في أفريقيا.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)