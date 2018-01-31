بالفيديو... جاموس شجاع يخلص فيلا صغيرا من قبضة أسد

ويظهر مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه جيل ماثيوز، الأسد وهو منقضا على فيل صغير، ليتفاجأ بقطيع من الجواميس بالقرب منه يتقدمهم جاموس شجاع قام بالهجوم على الأسد وتحرير الفيل الصغير.
وثق زوار حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا، مقطع فيديو لجاموس وهو يهجم على أسد حاول افتراس فيل.
ويظهر مقطع الفيديو الذي قام بتوثيقه جيل ماثيوز، الأسد وهو منقضا على فيل صغير، ليتفاجأ بقطيع من الجواميس بالقرب منه يتقدمهم جاموس شجاع قام بالهجوم على الأسد وتحرير الفيل الصغير.
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