بالفيديو... الشرطة السعودية تطارد فتاة في ملعب كرة قدم

ويظهر المقطع مطاردة بين عناصر الشرطة والفتاة، على أرض ملعب مباراة أحد والاتحاد بالدوري السعودي.
وذكر نشطاء على موقع "تويتر" أن الفتاة تمكنت من الهرب، بعد اقتحامها أرضية الملعب.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الشرطة السعودية وهي تطارد فتاة داخل ملعب كرة قدم.
ويظهر المقطع مطاردة بين عناصر الشرطة والفتاة، على أرض ملعب مباراة أحد والاتحاد بالدوري السعودي.
وذكر نشطاء على موقع "تويتر" أن الفتاة تمكنت من الهرب، بعد اقتحامها أرضية الملعب.
يمكن لمسدس "PyroLance" المائي، اختراق الإسمنت والفولاذ بل وأيضا الزجاج المقاوم للرصاص خلال أقل من دقيقة.
أثار مقطع فيديو، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الحيرة بين النشطاء، بعدما ظهر شرطيان في حفل زفاف وهما يرقصان مع المدعوين.
ألقت وزارة الداخلية الروسية القبض على شاب، لضربه عامل في محطة لغسل السيارات أودت بحياته، لرفضه غسل سيارته الـ"بي ام دبليو" في ضواحي موسكو.
افتعل كلب من مدينة ساوثفيك في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، حريقا عن طريق الخطأ، إثر سرقته فطيرة.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)