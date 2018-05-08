بالفيديو... مشرد يعيش في قلعة رملية منذ 22 عاما

تمكن رجل بلا مأوى يعيش في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من إنشاء قلعة رملية على الشاطئ والعيش بها منذ 22 عاما.

ويعمل مارزيو ماتولياس، في بيع الكتب، حيث خصص لها مكانا في قلعته الرملية.