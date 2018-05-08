بالفيديو... مشرد يعيش في قلعة رملية منذ 22 عاما

ويعمل مارزيو ماتولياس، في بيع الكتب، حيث خصص لها مكانا في قلعته الرملية.
تمكن رجل بلا مأوى يعيش في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية من إنشاء قلعة رملية على الشاطئ والعيش بها منذ 22 عاما.
ويعمل مارزيو ماتولياس، في بيع الكتب، حيث خصص لها مكانا في قلعته الرملية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد ظهور كلبة على الخارطة أثناء النشرة الجوية في في مانشستر الأمريكية.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة سقوط شاب يبلغ من العمر 24 عاما يدعى، سوبرات ناج، من حافة شلال أثناء قيامه بالتقاط "سيلفي" في منطقة كورابوت الهندية.
انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام الطلاب برشق سيارة معلمهم بالبيض، وذلك بسبب صعوبة امتحان الرياضيات.
فوجئ قائد طائرة سعودية بظهور مفاجئ لشكل غريب يشبه الطائرة أثناء التحليق فوق السحاب، ما أدى إلى إثارة الخوف في نفس الطيار.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)