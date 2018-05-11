"سبيس إكس" تطلق صاروخا جديدا معدا لنقل مركبات مأهولة مستقبلا (فيديو)

وانطلق الصاروخ بنجاح في الساعة 4:24 مساء بالتوقيت المحلي من مركز كنيدي للفضاء، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

والصاروخ الجديد المنتج حديثا هو النسخة (بلوك-5) من (فالكون 9) وأدخل عليه نحو مئة تحديث لزيادة القوة والأمان وإمكانية إعادة الاستخدام.

وكانت شركة "سبيس إكس"، تراجعت صباح الجمعة، عن إطلاق أول رحلة تجارية مزمعة لها على متن صاروخ "فالكون 9" المطور من مركز كنيدي في فلوريدا في مهمة لحمل قمر صناعي لحكومة بنغلادش إلى الفضاء.

وأوقفت الشركة العد التنازلي قبل أقل من دقيقة في المرحلة الأخيرة لعملية الإطلاق بسبب عطل لم يتم تحديده بعد، ولم يعرف على الفور إن كانت "سبيس إكس" ستتمكن من استئناف العد التنازلي للإطلاق أم أنها ستؤجل الإطلاق إلى يوم آخر، بحسب "رويترز".