تنبؤات بنهاية الإنسانية... روبوت يرقص على أنغام أغنية أمريكية (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجل آلي يؤدي حركات راقصة على أنغام أغنية "أب تاون سبوت" للمغني الأمريكي مارك رونسون.

ويبين مقطع الفيديو روبوت رباعي الأرجل يدعى "سبوت ميني" من صنع شركة "بوسطن ديناميكس" الأمريكية المختصة بمجال الروبوتات ذات الاستعمال العسكري وهو يؤدي حركات تشبه الرقص.

وكانت الشركة قد نشرت في وقت سابق فيديو يظهر فيه "سبوت ميني" وهو يقوم بفتح الباب ويخرج في نزهة مع مؤسس شركة الأمازون جيف بيزوس.

وانهالت التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب البعض أن "سبوت ميني" يرقص أفضل من بعض الناس، أما البعض الأخر فعبر عن استيائه قائلا: "إن نهاية الإنسانية باتت وشيكة".