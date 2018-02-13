بالفيديو... روبوت يساعد زميله في مشهد رائع

ولفتت الصحيفة إلى أن القدرات الجديدة التي أظهرتها الروبوتات في الفيديو، تشير إلى أن حقبة توقف الروبوتات عند الأبواب المغلقة ستنتهي قريبا، وهو ما يمهد لاستخدامها على نطاق واسع.
وذكرت الصحيفة أن الروبوت الجديد يطلق عليه "سبوت ميني" ويتحرك على أربعة أرجل، ويمكن استخدامه داخل المنازل أو المكاتب، وفقا للشركة المصنعة.
ووزن الروبوت 25 كغم، ويزيد إلى 30 عندما يتم إضافة الزراع المستخدم في فتح الأبواب، والتقاط الأشياء ونقلها من مكان إلى آخر.
In other news, this Boston Dynamics robot learned how to open doors and escape with its friends: https://t.co/qjGhFVS8Fy pic.twitter.com/5gZHcrfhaH— WIRED (@WIRED) February 13, 2018
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