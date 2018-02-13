بالفيديو... روبوت يساعد زميله في مشهد رائع

استطاع روبوت على شكل كلب، أن يقوم بمهمة رائعة، مساعدة روبوت آخر من إنتاج شركة "بوسطن ديناميكس" الأمريكية.

© Sputnik. Alixei Danichev روبوت يقاطع كلمة وزير تركي والثاني يطلب إيقاف تشغيله (فيديو)

نشرت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية مقطع فيديو، لربوت على شكل كلب يقوم بمساعدة روبوت آخر فشل في فتح أحد الأبواب للعبور منها، مشيرة إلى أن الفيديو الذي تصل مدته إلى 45 ثانية يظهر الربوت الأول وهو يطلب المساعدة، قبل أن يأتي الآخر ويستخدم ذراع طويل في فتح الباب ليمر منه كلاهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن القدرات الجديدة التي أظهرتها الروبوتات في الفيديو، تشير إلى أن حقبة توقف الروبوتات عند الأبواب المغلقة ستنتهي قريبا، وهو ما يمهد لاستخدامها على نطاق واسع.

وذكرت الصحيفة أن الروبوت الجديد يطلق عليه "سبوت ميني" ويتحرك على أربعة أرجل، ويمكن استخدامه داخل المنازل أو المكاتب، وفقا للشركة المصنعة.

ووزن الروبوت 25 كغم، ويزيد إلى 30 عندما يتم إضافة الزراع المستخدم في فتح الأبواب، والتقاط الأشياء ونقلها من مكان إلى آخر.