قطة تقتحم عرض أزياء وتسرق الأضواء من العارضات (فيديو)

وظهرت القطة بشكل مفاجئ على مسرح العرض، وسط ضحك الجمهور، الأمر الذي أدى إلى سرقة الانتباه من العارضات وتحوله للحيوان الأليف.

ولكن القطة لم تعر الحضور أي انتباه، ومشت بالقرب من العارضات حتى نهاية مسرح العرض بشكل منسق وبصورة أنيقة.