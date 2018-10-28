بالفيديو... قدم لها سيارة "لامبورغيني" لتتزوجه... لكن ردها كان صادما

تداول مستخدمو الإنترنت، فيديو انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والذي قدم نموذجا جيدا على أن "المال لا يمكن أن يشتري الحب".

وقام شاب ثري في الفيديو بطلب يد حبيبته، في أحد الشوارع بالصين، ووثق هذه اللحظة العديد من المارة بعدسات هواتفهم الذكية.

وطلب الشاب يد حبيبته في وسط الشارع، حاملا البالونات وباقة من الزهور، كما قدم لها سيارة "لامبورغيني" فارهة.

كانت الصدمة عندما رفضت الفتاة عرض الشاب بالزواج منه واعتذرت عن قبول السيارة الفاخرة.

اللافت في الفيديو، هي مساعي الشاب رغم ذلك في تغيير رأي حبيبته وإقناعها بإعادة التفكير من خلال قوله: "لدي المال… تزوجيني".

ولكن كان قرار الفتاة نهائيا، وقالت له: "لا يهمني إن كنت ثريا"، قبل أن تغادر برفقة أصدقائها.