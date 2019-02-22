فيديو مؤثر... ماذا فعل كلب صغير مع أمه الجائعة

ويعكس الفيديو الرائج اهتمام وحنان الجرو بأمه، إذ يظهر فيه وهو يقوم بالتقاط طعام من طبق يتزاحم عليه كلاب جائعة، ويحضره إليها التي تقف بعيدا.
وأثنى غالبية من شاهد الفيديو على تصرف الجرو مع أمه الجائعة، وكأنه اعتراف بالجميل منه لها.
لاقى فيديو لجرو صغير في الصين، رواجا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعكس الفيديو الرائج اهتمام وحنان الجرو بأمه، إذ يظهر فيه وهو يقوم بالتقاط طعام من طبق يتزاحم عليه كلاب جائعة، ويحضره إليها التي تقف بعيدا.
وأثنى غالبية من شاهد الفيديو على تصرف الجرو مع أمه الجائعة، وكأنه اعتراف بالجميل منه لها.
تمكنت كاميرات المراقبة التي تم تركيبها خصيصا لتصوير عملية افتراس أسد الجبل، من تسجيل لقطات نادرة لهذا الحيوان المفترس.
انتشر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة لقاء رجل سويسري الجنسية مع أسد في محمية طبيعية في جنوب أفريقيا.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد انقضاض ياغوار (نمر أمريكي) على تمساح في النهر وافتراسه في حديقة "انكونترو داس أغواس" البرازيلية.
وثّق محبو الحياة البرية أثناء وجودهم في حديقة "إيفرجليدز" الوطنية في ولاية فلوريدا الأمريكية، معركة مروعة بين تمساح بطول 4 أمتار وأفعى يصل طولها إلى 5 أمتار.
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