فيديو مؤثر... ماذا فعل كلب صغير مع أمه الجائعة

لاقى فيديو لجرو صغير في الصين، رواجا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعكس الفيديو الرائج اهتمام وحنان الجرو بأمه، إذ يظهر فيه وهو يقوم بالتقاط طعام من طبق يتزاحم عليه كلاب جائعة، ويحضره إليها التي تقف بعيدا.

وأثنى غالبية من شاهد الفيديو على تصرف الجرو مع أمه الجائعة، وكأنه اعتراف بالجميل منه لها.