ركاب "لعبة الموت" يعيشون لحظات رعب حقيقية في الهواء (فيديو)

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، للزوار المرعوبين، لحظة إخلاء اللعبة من الركاب، في متنزه درايتون مانور في منطقة تامورث، وذلك بعد تعلقهم في الهواء، على ارتفاع 30 مترا، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأكد مسؤولو المتنزه أن اللعبة تم إغلاقها، ولكن من المقرر أن يعاد فتحها في وقت لاحق.

وقال صاحب اللقطات إنه تم إجلاء الكثير من الأشخاص ولم يعلق المسؤولون بعد.

ولكن المدير التنفيذي للحديقة، صرح أن اللعبة توقفت عن العمل بسبب عطل في المصعد، واعتذر للزوار عن الحادث مؤكدا أن سلامة الزوار من أولوياتهم.