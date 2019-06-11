بالفيديو... فتاة متهورة تورط نفسها داخل عربة أطفال

واضطرت عائلة زوي أرشيبالد، لتحطيم العربة الصغيرة بواسطة سكين لإخراج الفتاة المتهورة.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة عالقة داخل عربة أطفال في بلدة بريشين الاسكتلندية.
واضطرت عائلة زوي أرشيبالد، لتحطيم العربة الصغيرة بواسطة سكين لإخراج الفتاة المتهورة.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه شخصا يرتدي ثياب بطل أفلام كارتونية.
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع مصور مؤثر لفيلة تحمل جثة طفلها الصغير وتعبر إحدى الطرق إلى الغابة.
شهد شارع بمدينة هانيو اليابانية، التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا شمال طوكيو، سباق الجائزة الكبرى لكراسي المكاتب في البلاد.
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة في مجمع للشقق في سافوي تشامبلي بولاية جورجيا الأمريكية، لفتاة بعمر 10 سنوات وهي تنقذ أختها الصغيرة من الغرق.
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