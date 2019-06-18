رد فعل غريب من كلب هاجم أسد صاحبه (فيديو)

هاجم أسد هارب من منزل صاحبه، رجل وكلب في حديقة منزلهما الخاص.

وبحسب موقع "ViralHog" الشهير الذي نشر فيديو مطاردة الموت، فإن الحادث وقع في قرية كوزينو، بمقاطعة نيجني نوفغورود غربي روسيا، حين هرب أسد من منزل صاحبه في كومباوند سكني، ودخل الأسد الحديقة الخلفية لمنزل خاص بجواره.

ويظهر الفيديو صاحب المنزل ويدعى أليكسي وهو يتراجع إلى الخلف ضاربا الأرض بقضيب حديد محاولا إخافة الأسد، ثم نسمع صوت زوجته من نافذة بيتهما وهي تقول: "اهرب.. اهرب، لقد دخل حديقتنا".

وهنا يجري أليكسي الخائف سريعا، بينما يظهر الأسد وهو يطارده ثم يتوقف الشريط.

وتنقل الصحيفة عن الزوجة قولها: "إن زوجها تمكن من الاختباء في المنزل.. وقد هاجم الأسد كلبهم، وظل يتجول في حديقة المنزل لمدة ساعة ونصف قبل أن تصل خدمة الطوارئ وتطلق عليه مادة مهدئة وتأخذه".