بطل أفلام سبايدر مان يتقمص دور "الرجل العنكبوت" وينقذ فتاة من الموت (فيديو)

لعب الممثل البريطاني، توم هولاند، بطل أفلام "سبايدر مان"، دور البطل الخارق "الرجل العنكبوت" على أرض الواقع، عندما كادت فتاة معجبة أن تلقى حتفها.

فأثناء قيام هولاند بإهداء توقيعه للمعجبين، في العرض الخاص لأحدث أفلامه "Spider-man: Far from Home"، الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، لاحظ تدافع الجمهور على فتاة، وكانت تستنجد وتطلب منهم التوقف، ما دفعه للتدخل الفوري.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتوم هولاند من العرض الخاص للفيلم، وهو ينقذ الفتاة ويحميها من السقوط، وحذر جمهوره من حرمانهم من توقيعه أو لقائهم، إذا استمروا في دفع الفتاة.

وتدخل توم هولاند تدخل لطمأنة الفتاة، بعد سماع استنجادها، حسب الفيديو المتداول، قائلا لها: "سأحل ذلك".

وسيطرح فيلم "Spider-man: Far from Home" في دور العرض السينمائية حول العالم في 2 يوليو/حزيران المقبل.