بالفيديو... رجل أراد حرق كنيس فاحرق نفسه

حكم على المواطن البريطاني تريستان مورغان بالسجن مدى الحياة في مستشفى للأمراض العقلية بعد إضرامه النار في كنيس في مدينة إكستر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية سجلت كاميرات المراقبة، كيف يقوم مورغان بكسر نافذة المبنى بفأس صغيرة حاملا معه علبة خضراء تحتوي على مادة قابلة للإشتعال.

ويقوم الرجل بإلقاء ورقة محترقة داخل المبنى لتشتعل النيران وتصيب مورغان الذي يحاول إطفاء النيران في جبهته ويديه.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مورغان الذي اعترف بارتكابه الجريمة، فضلا عن تأليف أغاني متطرفة.

وبعد التحقيق تبين أن مورغان يعاني من اضطراب عقلي الأمر الذي دفع القاضي لتحويله لمستشفى للأمراض العقلية.