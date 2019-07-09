بالفيديو - معركة شرسة بين دبين

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق معركة شرسة بين دبين في إحدى غابات فنلندا.

ويظهر مقطع الفيديو، تشابك شرس بين دبين، استمر لعدة دقائق، وبعد لحظات قليلة واصلت الحيوانات طريقها.