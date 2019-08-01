بالفيديو... دب كسول يصطاد فرائسه دون جهد

اقتلع أطباء، في مدينة تشيناي الهندية، 526 سنا من فم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات فقط. حيث كان يشتكي، لفترة طويلة، من ألم متنامي وتورم في الجزء السفلي الأيمن من الفك.