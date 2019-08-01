بالفيديو... دب كسول يصطاد فرائسه دون جهد

ويظهر مقطع الفيديو الدب البني وهو يقف عند شلال لاصطياد سمك السلمون الطائر في حديقة وطنية في ولاية ألاسكا.
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لدب كسول وهو يصطاد فرائسه دون جهد في ولاية ألاسكا الأمريكية.
ويظهر مقطع الفيديو الدب البني وهو يقف عند شلال لاصطياد سمك السلمون الطائر في حديقة وطنية في ولاية ألاسكا.
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