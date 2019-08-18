فيديو يرصد لحظة احتراق سيارة أثناء توقفها 

أظهر مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة، لحظة احتراق سيارة أثناء توقفها، حيث يثير المشهد دهشة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الفيديو.

قالت صحيفة "تواصل" السعودية، إن الفيديو يوثق لحظة إضرام شخص مجهول النار في سيارة دفع رباعي متوقفة في أحد الشوارع، مشيرة إلى أن السبب غير معروف.