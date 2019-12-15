متهور يستلقي تحت عجلات القطار وسط حالة من الذعر... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الذ تم رصده في محطة سكة حديد "وادسا" الواقعة في منطقة جادشيرولي، شاب يستلقي تحت عجلات القطار، وعندما مر القطار نهض الشاب وواصل طريقه.
تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة استلقاء شاب متهور تحت عجلات القطار في في ولاية ماهاراشترا غربي الهند.
ويظهر مقطع الفيديو الذ تم رصده في محطة سكة حديد "وادسا" الواقعة في منطقة جادشيرولي، شاب يستلقي تحت عجلات القطار، وعندما مر القطار نهض الشاب وواصل طريقه.
تفاجأ سكان إقليم شينغ يانغ الواقع غربي الصين بظاهرة نادرة في سماء المدينة، أثارت حيرتهم وأعادت إلى أذهانهم مشاهد من أفلام الخيال العلمي.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة إنقاذ نسر من أذرع أخطبوط في المحيط.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لرجل وهو يحاول انقاذ كلب كان قد علق رسنه في المصعد.
يظهر مقطع فيديو تم التقاطه في منطقة دادوكو تشونغتشينغ، الصين، في 4 كانون الأول/ديسمبر، أن السيارة تواصل التحرك للأمام بينما يعبر المشاة أمامها قبل أن تدهس طفلًا وأمه أثناء عبورهما الشارع المزدحم.
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