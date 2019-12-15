متهور يستلقي تحت عجلات القطار وسط حالة من الذعر... فيديو

يظهر مقطع فيديو تم التقاطه في منطقة دادوكو تشونغتشينغ، الصين، في 4 كانون الأول/ديسمبر، أن السيارة تواصل التحرك للأمام بينما يعبر المشاة أمامها قبل أن تدهس طفلًا وأمه أثناء عبورهما الشارع المزدحم.