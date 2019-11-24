قطار يصطدم بسيارة في فلوريدا... صور

صدم قطار ركاب تملكه شركة امتراك، سيارة في ولاية جنوب شرق فلوريدا بالولايات المتحدة. أسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا في السيارة.

كان القطار يتجه من ميامي إلى نيويورك. كان على متنه ما يقرب من 200 شخص، ولم يصب أي منهم، بحسب سي إن إن.

🚨Breaking News🚨Jupiter,Florida: Palm Beach County: Amtrak Train Collides/Smashes into a Motor Vehicle at a train crossing causing heavy damages to Car & Multiple Fatalities; As per Amtrak Officials & Palm Beach SheriffsDept. Investigation On-Going; All Train Passengers are Ok. pic.twitter.com/eYZZkc4NDD — 🇺🇸 Dale Robin 🦅 🔱🛡 USA🗽Ireland🍀 🇮🇪 (@DaleRobin_) November 24, 2019

وفقًا للمعلومات المتاحة، حاول السائق عبور السكة الحديدية، لكنه لم تتوقف عندما اقترب القطار.

تقوم خدمات الطوارئ حاليًا بمعرفة سبب التصادم.

في اليوم السابق، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، صدم قطار شاحنة سكنية مهجورة على مسارات السكك الحديدية وكان يسير بأقصى سرعة.