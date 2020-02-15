طيار ليبي يظهر مهارة غير عادية في قيادة المروحية.. فيديو

وظهر الطيار المتخرج حديثا من إحدى الأكاديميات العسكرية وهو يقود المروحية العسكرية الروسية من طراز "مي-35" يظهر من خلالها مهارات غير عادية في قيادة المروحيات.

هذا وتتصف المروحية "مي35" بمروحة رئيسية ذات خمسة أنصال، ولها جناحان قصيران لحمل للأسلحة مثبتين فوق الجزء الأوسط من جسم الطائرة. كما تتميز بمحركان توربينيان مثبتان فوق الجزء الأوسط من جسم الطائرة ومزودان بفتحتين لدخول الهواء مثبتتين فوق مقصورة القيادة تماما، بينما نجد مخارج العادم مثبتة على جانبي المحركين.