طريقة ذكية لإخراج الكلب للتجول دون الإخلال بنظام الحجر الصحي... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص يخرج كلبه للتجول دون الإخلال بنظام الحجر الصحي، الذي يلتزم به ملايين الأشخاص عبر العالم.

على الرغم من أن العديد من الناس مجبرون على البقاء في المنازل، فإن أولئك الذين لديهم حيوانات أليفة يضطرون إلى إخراجها بانتظام. فمثلا هذا الشخص من قبرص وجد طريقة أصلية للسماح لكلبه بتمديد ساقيه في الخارج أثناء إقامته في المنزل.

وأظهر مقطع فيديو كلب في الشارع مربوط بحبل معلق بطائرة مسيرة صغيرة"درون" يسيرها صاحب الكلب من شرفة منزله، وذلك من أجل السماح للكلب بالتجول دون الإخلال بالحجر الصحي.

وعلق صاحب الفيديو على منشوره على موقع فيسبوك" حافظ على سلامتك في المنزل، ولكن لا تنسى سلامة كلبك".

وتمت إعادة نشر مقطع الفيديو من قبل أكثر من 35000 مشترك منذ نشره في الـ 18 مارس/آذار الحالي.