بطاريق تثير جدلا بعد فعلتها خلال حظر التجوال... فيديو

بينما يخضع العالم كله لسياسة الإغلاق الكامل و"حظر التجوال" لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد، وبقاء البشر داخل منازلهم، فقد كان للحيوانات تصرف آخر.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع طريف لثلاثة بطاريق وهي تخرق "حظر التجوال" بسيرها بكل حرية في شوارع مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، بحسب صحيفة "إنديا توداي".

وشاركت سوزان ناندا، ضابطة خدمة الغابات الهندية المقطع المصور بعنوان "البطاريق تتفقد الشوارع بحثا عن البشر".

ولأن مشهد تجوال بطاريق في الشوارع لم يحدث من قبل، فإن المقطع المصور انتشر بشكل كبير فور نشره على الإنترنت، وحصد 5 آلاف مشاهدة بعد ساعات من طرحه اليوم الأحد، كما أنه حاز على إعجاب العديد.

Penguins check the streets of Auckland, searching for the humans💕 pic.twitter.com/lEsiGSPes3 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 19, 2020

​وصنفت ‏منظمة ‏الصحة ‏العالمية ‏فيروس ‏كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض ‏‏(كوفيد-‏‏19)، ‏الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 ‏آذار/ ‏مارس، ‏وباءً ‏عالميا، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة ‏كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد ‏من ‏دول ‏العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها ‏وعدد ‏سكانها، ‏على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر ‏الطيران ‏إلى ‏إعلان ‏منع ‏التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق ‏دور ‏العبادة، ‏لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏