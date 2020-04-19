الصحة العالمية توجه رسالة لعارضة الأزياء الهندية ديبيكا بادوكون

وجهت منظمة الصحة العالمية رسالة لعارضة الأزياء الهندية ديبيكا بادوكون، عقب نشر صورة لها مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم، على "تويتر".

وكتب تيدروس أدهانوم، على "تويتر"، اليوم الأحد: "نتقدم بالشكر بادوكون، لجهودها ومدافعتها عن أهمية الصحة النفسية خلال الأوقات الصعبة، التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)".

وأضاف: "نواجه هذه الأزمة معا، وأتطلع للظهور مع ديبيكا بادوكون، على موقع "انستغرام" في بث حي، الخميس المقبل".

وجاءت رسالة مدير عام منظمة الصحة العالمية، بعدما نشرت بادوكون، صورة على حسابها الشخصي على "تويتر"، في وقت سابق اليوم، تضم صورتها مع صورة مدير عام المنظمة، تعبيرا عن دعمها للجهود العالمية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وللتوعية بأهمية الصحة العقلية خلال الأزمة".

واتخذت العديد من دول العالم إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي الفيروس المسبب لمرض "كوفيد - 19".

Thank you @deepikapadukone for your efforts and advocacy on the importance of #mentalhealth during this difficult time of #COVID19 we are all facing. I look forward to our @instagram Live on Thursday. Together!https://t.co/bNbYUXg4Gy — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2020

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 2.3 مليون مصاب، بينهم أكثر من 161 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 600 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا بعدما تجاوز عدد المصابين فيها 740 ألف مصاب وأكثر من 39 ألف حالة وفاة.

تليها إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 195 ألف مصاب ونحو 15 ألف حالة وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 139 ألف إصابة وأكثر من 20 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصائيات اليوم الأحد.