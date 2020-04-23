قط أعمى ينجح في إنهاء لعبة القطع ويضع القطعة الأخيرة في مكانها... فيديو

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطيف لقط أعمى يدعى راي من ساكاريا (تركيا) يحفز على التغلب على التحديات التي تفرضها الحياة.

نرى في الفيديو "راي"، القط ذو اللون البرتقالي والأبيض، على طاولة كبيرة يحاول إتمام لعبة وضع القطع في المكان المناسب، وعلى الرغم من أنه لا يستطيع الرؤية، تمكن القط الصغير البالغ من العمر 4 سنوات من إكمال اللغز بإضافة القطعة الأخيرة بمخلبه.

ووفقًا لمالك القط، الذي ساعده بالتأكيد في هذه المهمة الصعبة ، فإن "راي" هو حيوان أليف وحيوي، يجلب له السعادة كل يوم.