كلب يثبت أن متعة التدليك لا تقتصر فقط على البشر... فيديو

أثبت هذا الكلب أن نشوة الاستمتاع بمتعة التدليك والحك لا تقتصر فقط على البشر.

أظهر مقطع الفيديو كلبا من سلالة هاسكي وهو يصدر صوتا يعبر عن استمتاعه بالتدليك وعملية الحك، التي يقوم بها صاحبه على مستوى الرأس.

View this post on Instagram Yes right there hooman😌 A post shared by Husky Universal (@husky_universal) on Apr 18, 2020 at 10:40am PDT

هذا وبلغت مشاهدات الفيديو من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نحو 40 ألف مشاهدة.