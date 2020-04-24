سخرية القدر... المالك الحزين يقع فريسة شهية للبؤة بعدما كان يصطاد سمكة (فيديو)

في حدث مثير للدهشة، وجد طائر المالك الحزين نفسه فريسة لبؤة بعدما كان بصدد التحضير لصيد سمكة.

يظهر مقطع فيديو مشهدا غريبا في حياة الحيوانات البرية، إذ وقع طائر المالك الحزين فريسة للبؤة في حديقة Artis Royal Zoo في العاصمة الهولندية أمستردام.

ومع وجود فريسته في فمه، كانت اللبؤة على وشك المغادرة عندما ظهر أسد. تحت تهديد تناول طعامه الشهي، هربت اللبؤة مع الأسد على كعبيها. ولكن بعد ذلك ظهرت لبؤة أخرى من العدم، مما أعطى ملك العلبة لدغة في مكان مؤسف.

تظهر الصور، المسجلة بحركة بطيئة كيف يمكن لكل شيء أن يتغير في وقت قصير جدًا في عالم الحيوان وكيف لا يمكن لأحد أن يهمل اهتمامه حتى ثانية واحدة.