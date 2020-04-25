عودة مظفرة لأسراب "فلامنغو" بسبب كورونا... فيديو

ساهم انخفاض درجة الضجيج والتلوث في الجو الناجم عن توقف قطاع كبير من الأعمال والمصانع وآليات النقل بارتفاع أعداد طيور "فلامنغو" المهاجرة بشكل كبير جدا في الهند.

ونشرت مواقع التواصل مشاهد لأعداد كبيرة جدا من طيور "فلامنغو" في منطقة مومباي بالهند تفوق أعدادها السنوات السابقة بكثير.

ويظهر أحد مقاطع الفيديو أكثر من 150 ألف طائر من تلك الطيور الجميلة تحلق في سماء مدينة مومباي في 20 أبريل/نيسان الجاري.

وبحسب ما نقلته "عمون"، فقد أشارت دراسات حول البيئة إلى أنه على الرغم من أن طيور النحام تهاجر إلى المنطقة كل عام، فقد شهد هذا العام أعدادًا كبيرة غير مألوفة منها.

وأرجع الباحثون السبب إلى أن نظافة الهواء والماء التي نجمت عن التوقف المفروض للأعمال والحركة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ساعدت على حضور أعداد أكبر من طيور فلامنغو هذا العام.

وظهرت الآلاف من طيور النحام الوردي في مومباي بعد أن تسبب انتشار الفيروس التاجي بإغلاق قطاع الأعمال وبالتالي توفر هواء ومياه أنظف بسبب قلة النشاط البشري والتلوث.

ونقلت مصادر محلية في مومباي تأكيدها أن مثل هذه الأسراب لم تشاهد من قبل، وهو دليل على التفاعلات السلبية الناتجة عن الأعمال والصناعات والحركة في مختلف أنحاء العالم.

وتفيد توقعات أصدرتها جمعية بومباي للتاريخ الطبيعي بأن نسبة الزيادة في أعداد طيور الفلامنغو بلغت هذا العام 25 بالمائة، بالنسبة للعام الماضي.