فيلة تلجأ لحيلة طريفة من أجل نزول منحدر... فيديو

من المعروف عن الأفيال أنها كائنات عملاقة لطيفة، وتضج شبكة الإنترنت بالعديد من المقاطع المصورة الطريفة لها.

شارك مسؤول خدمة الغابات الهندية، بارفين كاسوان، عبر حسابه على موقع "تويتر" مقاطع مصورة حظيت بمشاهدة عالية لمجموعة من الفيلة التي لجأت إلى حيلة طريفة من أجل نزول منحدر، بعد أخذها في الاعتبار وزنها الثقيل.

ويظهر الفيديو الأول أحد الفيلة وهو ينزل المنحدر بحذر شديد ويأخذ وقته في النزول، ويضع قدما إلى الأمام قبل أن يخطو، وعندما حان دور الفيل الآخر للنزوال اختار الطريقة الأسهل بالتدحرج على الأرض.

There are two ways to get down on a river bed. VC unknown. pic.twitter.com/us4h1alnfi — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 26, 2020

أما الفيل الذي في الفيديو الثاني، فيقرر الانزلاق على بطنه للنزول إلى المنحدر، مستغلا العشب الرطب في الغابة الذي يساعده على أداء هذه الحيلة.

Ok I shared two method of getting down. Somebody sent me third also. VC unknown. pic.twitter.com/Sqj6JE08rS — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) April 27, 2020

​وحققت الفيديوهات مشاهدات قياسية منذ طرحها على موقع "تويتر" الأحد، والتي تعدت 87 ألف مشاهدة.