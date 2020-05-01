تمساح ضخم يقتحم حديقة منزل ويتصرف "كالكلاب"... فيديو

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الفيديوهات التي تظهر الشرطة الهندية وهي تكافح منتهكي الحجر الصحي، حيث كانت تضربهم بالعصي وتطاردهم في كل مكان، ولكن ها هي الآن تبتكر طريقة جديدة لإلقاء القبض عليهم عن بعد.