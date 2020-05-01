كلب يقلد بشكل مثير صوت سيارات الإطفاء...فيديو

ويظهر مقطع الفيديو الكلبة كاتي على شرفة منزله وعندما سمعت صفارات الإنذار، لم تتردد في تقليدها.
وبهذه الطريقة، لم تشجع كاتي رجال الإطفاء على العمل فحسب، بل ذكّرت جيرانها أيضًا بأنه يجب عليهم البقاء في منازلهم أثناء الحجر الصحي.
استطاع هذا الكلب تلقيد صوت صفارات الإنذار لرجال الإطفاء، الذين يمرون بالقرب من المكان الذي يعيش فيه بشكل يثير الإعجاب.
ويظهر مقطع الفيديو الكلبة كاتي على شرفة منزله وعندما سمعت صفارات الإنذار، لم تتردد في تقليدها.
وبهذه الطريقة، لم تشجع كاتي رجال الإطفاء على العمل فحسب، بل ذكّرت جيرانها أيضًا بأنه يجب عليهم البقاء في منازلهم أثناء الحجر الصحي.
اقتحم تمساح ضخم حديقة أحد المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية وراح يتصرف بشكل غريب ربما يشبه إلى حد كبير ما تفعله الكلاب وقت لعبها.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قفز كلب من الفرحة بعدما رأى نفسه على شاشة التلفاز.
قامت مجموعة من القرويين في إندونيسيا بالانتقام لصديقهم، الذي أكله تمساح ضخم.
انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الفيديوهات التي تظهر الشرطة الهندية وهي تكافح منتهكي الحجر الصحي، حيث كانت تضربهم بالعصي وتطاردهم في كل مكان، ولكن ها هي الآن تبتكر طريقة جديدة لإلقاء القبض عليهم عن بعد.
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