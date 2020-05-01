كلب يقلد بشكل مثير صوت سيارات الإطفاء...فيديو

استطاع هذا الكلب تلقيد صوت صفارات الإنذار لرجال الإطفاء، الذين يمرون بالقرب من المكان الذي يعيش فيه بشكل يثير الإعجاب.

ويظهر مقطع الفيديو الكلبة كاتي على شرفة منزله وعندما سمعت صفارات الإنذار، لم تتردد في تقليدها.

وبهذه الطريقة، لم تشجع كاتي رجال الإطفاء على العمل فحسب، بل ذكّرت جيرانها أيضًا بأنه يجب عليهم البقاء في منازلهم أثناء الحجر الصحي.