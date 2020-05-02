فقمة تقتحم فناء أحد المنازل وتحاول الدخول إليه...فيديو

في ظل استمرار الحجر الصحي، اقتحمت فقمة فناء أحد المنازل في مدينة أناكورتس الأمريكية ، وحاولت التسلل إلى داخله.

ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفقمة وهي في فناء المنزل الواقع على شاطئ المحيط الهادئ، محاولة الدخول إلى المنزل بكل هدوء.

وقال صاحب المنزل سبنسر أندريتش، الذي يشتغل معلما: "عندما كنت أستعد لتقديم دروس عبر الإنترنت، رأيت فقمة عملاقة بالقرب من المنزل...الحيوان تصرف بهدوء وحاول الدخول إلى المنزل"، مؤكدا أنها قضت ثلاثة أيام بالقرب من المنزل ثم غادرت المكان.

وأضاف صاحب البيت: "خلال فترة الحجر، عندما لا يمكنك رؤية الناس، كان بالتأكيد تفاعلًا لطيفًا. لقد اختارت الوقت المناسب لزيارتي".

وبعد اتصال بالهيئة المسؤولة عن إدارة الأسماك والحياة البرية في واشنطن، اتضح أن الفقمة معروفة لديهم. الأنثى تدعى"Elsie May" كانت اجتماعية ولم تكن خائفة من الناس أو السيارات.