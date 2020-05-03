دراجة نارية تسير بلا سائق على طريق سريع... فيديو

واصلت دراجة نارية سيرها دون سائق بعد أن سقط قائدها إثر اصطدام بسياج الطريق.

وسجلت الواقعة كاميرا مثبتة بلوحة تحكم سيارة كانت تسير خلف الدراجة النارية، وفيها يظهر سقوط متسابق دراجات بخارية من فوق دراجته التي واصلت سيرها على الطريق السريع.

وتقول الشرطة إن السرعة ربما كانت سبب اصطدام المتسابق، مما تسبب في إصابات خطيرة، وفقا لرقيب شرطة مقاطعة كيبيك في كندا، إذ عانى السائق إصابات بالغة لكنها ليست مهددة للحياة وتم نقله إلى المستشفى، بحسب قناة Leakin Media على يوتيوب.