كلب يعبر عن مودة صاحبه بطريقة خاصة... فيديو

تعرف الكلاب على أنها أكثر الحيوانات الأليفة صداقة للإنسان، إلا أن هذا الكلب له طريقته الخاصة لإظهار ذلك.

يظهر مقطع فيديو، صورته فتاة من مدينة كوروليف الروسية، رد فعل غير معتاد لكلبها البالغ من العمر 3 سنوات عندما حاولت تقبيله.

View this post on Instagram в тик токе больше 1 🍋 просмотров 🙈🙈🙈🔥 A post shared by Бэта г.Королев (@beta.nozhenko) on May 1, 2020 at 12:58pm PDT

عندما تقوم الفتاة بلمس وعناق كلبها يصدر الأخير أصواتا تشبه الزئير، ربما يفهما البعض أن الكلب لا يريد صاحبه، إلا أن كل ما في الأمر أن هذا الكلب له طريقته الخاصة للتعبير عن مودة صاحبته.