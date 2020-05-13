بالفيديو... ممثلة أمريكية تمارس ألعاب خفة

نشرت الممثلة الأمريكية الشابة جاكي غانكسي في حسابها الخاص على إنستغرام مقطع فيديو وهي تمازح أمها مدعية أنها تقوم بألعاب خفة.

ويظهر في الفيديو كيف تضع جاكي أمامها كأسين من البلاستيك وبداخلهما ليمونتان، لتقوم برفع الكأس الأولى ضاغطة بذلك على الليمونة بداخلها لتبدو وكأن الليمونة قد اختفت، ثم تقوم بإرجاع الكأس ورفعها ولكن في هذه المرة تترك الليمونة على الطاولة.

وتندهش الأم الجالسة بالقرب من جاكي وتسألها بتعجب:"جاكي!!! كيف فعلتي ذلك ؟".

وانهالت تعليقات المتابعين، وكتب أحدهم :"سأجرب هذه الخدعة اليوم"، وكتب مستخدم آخر:"أنا أحب ردود أفعالها، إنها لطيفة جدًا، للحظة بدا الأمر وكأنه حقيقي".