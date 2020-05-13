نهاية كارثية لسباق بين سيارتين فارهتين بقوة 700حصان... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا لفيديو يوثق النهاية الكارثية لسباق بين سيارة "دودج تشارجر هيلكات" و"فورد موستانج GT500" الفارهتين.

ويظهر الفيديو، الذي تم التقاطه من سيارة ثالثة كيف انحرفت سيارة Hellcat عن الطريق بسرعة عالية.

لحسن الحظ لم تنقلب سيارته، وهذا ما جنب السائق إصابات خطيرة.

منذ أن أصدرت دودج إصدارات Hellcat من تشارجر وتشالنجر بقوة 700 حصان، أصبحت من بين المنافسين المفضلين على الريادة، لكن، مع ظهور سيارة فورد موستانج شيلبي GT500 الجديدة ، التي تتمتع بقوة مماثلة، يمكن أن تنهي عهد Hellcat.